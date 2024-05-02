Крымский мост закрыли для проезда автомобилистов

Фото: Kremlin.ru

Крымский мост

Движение автотранспорта через Крымский мост приостановлено на время, сообщается в Telegram-канале, отслеживающем оперативную обстановку на мосту. Автомобилистов просят сохранять спокойствие.

Просим всех, кто находится на мосту или в зоне осмотра, сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников по транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее представитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить политический режим на Украине после шуток о возможных атаках на Крымский мост. Журавлев подчеркнул серьезность ситуации, осуждая украинское руководство за подобные провокации. Так он оценил намек постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы на удар по переправе. Российский депутат назвал политика «недодипломатом».

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин сообщил, что в случае ЧП на Крымском мосту снабжение армии будет осуществляться альтернативными путями. По его словам, Киеву и его западным союзникам не следует рассчитывать, что российская сторона понесет непоправимый ущерб в таком случае.