Крымский мост закрыли для проезда автомобилей

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничено, сообщает пресс-служба переправы. Причины введения ограничений не раскрываются. Гражданам, находящимся в зоне досмотра, рекомендовано сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — отметила пресс-служба.

Ранее крупный затор образовался на въезде перед Крымским мостом. На трассе застряло почти 280 автомобилей.

Отмечается, что 28 декабря на переправе также наблюдалась очередь из автомобилей. В пробке стояли не менее 50 машин, причем пробка образовалась со стороны Керчи. В настоящий момент, уточняется, согласно действующим правилам, проезд по Крымскому мосту разрешен только транспортным средствам, чья масса не превышает 3,5 тонны, и альтернативой Крымскому мосту является Керченская паромная переправа.

До этого временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что паромное сообщение в Керченском проливе было приостановлено. Причины решения не назывались. При этом с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не возникало.