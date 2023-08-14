Крымский мост закрыли для проезда авто

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе. Причины ввода ограничений не называются. Водителей, находящихся на мосту, призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении канала.

12 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе Крымского моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки. Позже Аксенов сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом. Он также поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность.

Вечером 7 августа на Крымском мосту перекрывали движение из-за сообщений о надводном беспилотнике. Движение по мосту было приостановлено с 22:15 до 23:31. Причиной тому послужило обнаружение в акватории Черного моря подозрительного предмета, который напоминал катер без экипажа. Спустя некоторое время выяснилось, что объект не представляет никакой опасности.