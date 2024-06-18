Крымский мост закрыли для автомобилей Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе. Причины ввода ограничений не называются. Автолюбителей призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — написала пресс-служба объекта.

Ранее, 10 июня, движение по транспортному переходу через Керченский пролив также перекрывали. Сообщение об этом появилось в 01:09 мск, уже в 01:56 его возобновили.

Кроме того, в мае на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани встало 490 автомобилей. Со стороны Керчи в очереди застряли в пробке около 79 транспортных средств. С обеих сторон переправы через Керченский пролив насчитывалось не менее 698 автомобилей. Больше всего транспортных средств скопилось со стороны Краснодарского края.

В ночь на 30 мая глава Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко также заявил об атаке ВСУ на объекты транспортной инфраструктуры Керчи. По его словам, во время ее отражения от обломков сбитых ракет пострадали два парома. У автомобильного и железнодорожного плавсредств повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет.