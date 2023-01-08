Крымский мост полностью закроют на ремонт Минтранс: Крымский мост закроют на ремонт 10 января

Фото: Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости

10 января Крымский мост будет закрыт для движения автотранспорта в связи с ремонтными работами, сообщило Министерство транспорта России в своем Telegram-канале. Проезд по мосту будет невозможен в течение 12 часов.

10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ, — говорится в сообщении.

Ранее в Минтрансе рассказали, что в январе будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, надвижка еще двух запланирована на февраль 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Ожидается, что его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте.

8 октября на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами ЧП стали четыре человека.