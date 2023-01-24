Крымский мост закроют для автотранспорта Минтранс: Крымский мост закроют для автотранспорта 26 января

Фото: Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет полностью закрыто с 00:00 до 12:00 26 января из-за ремонта, сообщается в Telegram-канале Минтранса России. В ведомстве призвали водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

25 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26.01.2023 00:00 до 12:00 мск для проведения ремонтно-восстановительных работ, — сказано в сообщении.

Кратковременные перекрытия полос для движения автотранспорта на Крымском мосту проходят периодически с октября 2022 года. 8 октября в результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

В Минтрансе ранее рассказали, что в январе будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста. В феврале строители продолжат надвижку пролетов. В ведомстве подчеркнули, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте. При этом работы не влияют на движение автотранспорта: для машин доступно две полосы правой проезжей части по одной полосе для каждого направления.