Крымский мост временно закрыли для автомобилей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобильного транспорта через Крымский мост приостановлено, сообщает пресс-служба объекта, освещающая оперативную обстановку на переправе. Водителей призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — отметили в пресс-службе.

Ранее движение автомобильного транспорта через Крымский мост перекрывали 13 мая. Тогда подробностей инцидента также приводить не стали.

До этого военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что в случае ЧП на Крымском мосту снабжение армии будет осуществляться альтернативными путями. Киеву и его западным союзникам не следует рассчитывать, что российская сторона понесет непоправимый ущерб в таком случае, подчеркнул он.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намеки украинских политиков об атаке на Крымский мост, заявил, что Москва учитывает намерения Киева продолжать террористическую деятельность. По его словам, для РФ подобные заявления не новость, поэтому специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры.