Крымский мост вновь закрыли для проезда авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в Telegram-канале оперативной информации ситуации на переправе. Причины и сроки перекрытия трассы не раскрываются. Водителей призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении канала «Крымский мост».

12 августа в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по мосту через Керченский пролив зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Снаряд был перехвачен и сбит средствами противовоздушной обороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе Крымского моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки. Позже Аксенов сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом. Он также поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность.

Затем президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пытались атаковать Крымский мост в субботу, 12 августа. На опубликованном видео он заявил, что Киеву приходится ежедневно отвечать на действия России в ходе специальной военной операции. В качестве примера таких ответов он привел ситуацию, разворачивающуюся вокруг переправы.