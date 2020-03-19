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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что проверять на коронавирус всех въезжающих на полуостров по мосту из Краснодарского края пока невозможно.

Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации — это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту нет. Это наша «ахиллесова пята», — цитирует «Интерфакс» Аксёнова.

По словам руководителя крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, при въезде на мост со стороны Кубани проверяют только пассажиров автобусов. На границе с Украиной, закрытой для иностранцев с 18 марта, всем россиянам дистанционно измеряют температуру.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор поручил губернаторам принять меры по введению режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Кроме того, Роспотребнадзор постановил главам регионов обеспечить двухнедельную изоляцию всех лиц, прибывающих в Россию. В случае если лицо не имеет возможности изолироваться в домашних условиях, его должны разместить в больнице.