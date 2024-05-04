Крымский мост перекрыли для проезда автотранспорта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение транспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив временно перекрыли, передал Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к переправе. Граждан призвали следовать указаниям сотрудников безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее представитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить политический режим на Украине после шуток о возможных атаках на Крымский мост. Он подчеркнул серьезность ситуации, осуждая украинское руководство за подобные провокации. Так депутат оценил намек постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы на удар по переправе. Журавлев назвал политика «недодипломатом».

До этого военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что в случае ЧП на Крымском мосту снабжение армии будет осуществляться альтернативными путями. Киеву и его западным союзникам не следует рассчитывать, что российская сторона понесет непоправимый ущерб в таком случае, обратил внимание он. Через новые регионы рано или поздно будет налажено железнодорожное сообщение с Крымом, заключил эксперт.