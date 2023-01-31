Крымский мост открыли для машин после ремонта

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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонта, сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса России. По его данным, мост открыли с 06:30 по московскому времени.

Возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — сказано в сообщении.

Кратковременные перекрытия полос для движения автотранспорта на Крымском мосту проходят периодически с октября 2022 года. 8 октября в результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

В Минтрансе ранее рассказали, что в январе будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста. В феврале строители продолжат надвижку пролетов. В ведомстве подчеркнули, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте. При этом работы не влияют на движение автотранспорта: для машин доступно две полосы правой проезжей части по одной полосе для каждого направления.