Крымский мост открыли для автотранспорта Движение авто по Крымскому мосту восстановили через два часа после закрытия

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Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив, сообщил Telegram-канал рассказывающего о ситуации на переправе инфоцентра. Подробности не приводятся.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, — отмечено в сообщении.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что в случае ЧП на Крымском мосту снабжение армии будет осуществляться альтернативными путями. Киеву и его западным союзникам не следует рассчитывать, что российская сторона понесет непоправимый ущерб в таком случае, исключил он.

До этого постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал коллаж, в который включил Крымский мост, и намекнул на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год. Керченскую переправу Кислица сопроводил пустой картинкой.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва учитывает намерения Киева продолжать террористическую деятельность. По его словам, для РФ подобные заявления не новость. Песков добавил, что специальные министерства и ведомства принимают соответствующие меры.