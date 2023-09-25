Крымский мост открыли для автомобилей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобильную часть Крымского моста открыли для проезда, сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на транспортном переходе. Его перекрывали на время воздушной тревоги.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила о возобновлении движения морского и наземного общественного транспорта.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные отразили ракетную атаку в Севастополе. По его словам, сбита одна ракета. Министерство обороны РФ пока не комментировало информацию об этом. Вскоре глава региона заявил об отмене воздушной тревоги.

Утром 23 сентября в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Губернатор уточнил, что сбитые ракеты упали в районе причала в Сухарной балке. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

25 сентября Развожаев сообщил о введении системы оповещения. По его словам, воздушная тревога будет распространяться через сирены и громкоговорители на улице, по местному телевидению и радио, а также в его личном канале. После сигнала у жителей будет от 30 до 50 минут на то, чтобы спрятаться в укрытии или подготовиться к атаке дома.