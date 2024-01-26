Крымский чиновник призвал ФРГ отказаться от роли «американского лакея» Константинов призвал власти ФРГ отказаться от унизительной роли лакея США

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Германским властям нужно задуматься о своих национальных интересах и отказаться от роли «американского лакея», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Так он прокомментировал слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о конфликте с Россией, передает РИА Новости. Глава бундесвера ранее заявил о том, что Берлин должен быть готов к вероятному конфликту с Москвой.

Германии пора начать думать о своих национальных интересах и благосостоянии своего народа и отказаться от унизительной роли американского лакея. Германии еще есть что терять. Это само существование Германии, — сказал он.

Ранее Писториус заявил в эфире телеканала ZDF, что Берлину нужно осознать вероятность опасного военного конфликта с Москвой. В этой связи Германии необходимо вооружаться, отметил глава Минобороны. Он также сказал о необходимости присутствия по данной причине немецкой бригады в странах Балтии.

Ранее издание Bild сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. В бундесвере предположили, что конфликт начнется в феврале 2024 года после активного наступления ВС РФ на Украине. «Секретный план» немецкого Минобороны с точностью описывает действия России и Запада, а их кульминацией обозначена отправка сотен тысяч бойцов НАТО и «неизбежное начало войны» в указанный срок.