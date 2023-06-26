Крымские зоологи рассказали, сколько мяса уходит на подкормку редких птиц Крымские зоологи: на подкормку краснокнижных грифов и сипов в сезон уходит 1,5 тонны мяса

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Pres

Зоологи в Крыму спасают популяцию краснокнижных черных грифов и белоголовых сипов, у которых летом самый сложный период в поисках пищи, рассказал в беседе с ОТР заместитель директора Алуштинского лесоохотничьего хозяйства Анатолий Польщиков. Специалист пояснил, что эти птицы являются падальщиками, а летом мор среди животных минимален. Чтобы уберечь птиц от голода, их приходится подкармливать. На одну подкормку идет около 250 кг мяса.

Как рассказал специалист, мясо для подкормки забирают с мясокомбинатов, в основном это свиные и говяжьи обрезки и субпродукты, которые не идут на продажу. Однако на угощение зачастую претендуют и четвероногие хищники, с которыми пернатым приходится сражаться.

Побеждает, конечно, птица. Гриф-то мощный, сильный. Когда гриф кормится, там мелочь вся эта разбегается. Ни лисица, ни куница даже не подходит. Между собой выясняют, кто сильней, — рассказал зоолог.

В течение года на территории полуострова зоологи проводят 14 таких подкормок. Для поддержания популяции редких птиц этого вполне достаточно. Сейчас в Крыму насчитывается около 50 черных грифов и 130 белоголовых сипов.

Ранее зоолог Павел Глазков объяснил, почему в начале лета лучше не приближаться к диким птицам, особенно воронам. По словам специалиста, в этот период у них происходит вылупление птенцов и птицы проявляют повышенную агрессивность, защищая потомство.