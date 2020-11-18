Крымские власти запретили корпоративы из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/0fa7b5ea-2992-11eb-8cb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В связи с пандемией коронавируса в Крыму отменяется проведение новогодних корпоративов и вводится запрет на работу заведений общепита в ночное время. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксёнов.

Сам отдых — пожалуйста, пусть люди приезжают <...>. Но корпоративы в этом году придётся отложить, прекратить работу ночных заведений, — цитирует его «МК в Крыму».

Корпоративы, а также концерты, свадьбы и банкеты нельзя будет проводить не только в ресторанах, но и в гостиницах. Развлекательные заведения будут вынуждены приостанавливать свою работу с 22 часов вечера до 8 утра. Ограничения будут действовать с 20 декабря по 15 января.

В Крыму с начала пандемии зафиксировано 12,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них более 200 выявлено за последние сутки. Жертвами инфекции в регионе стали 220 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти республики ввели временный запрет на проведение церемонии регистрации брака. Парам предлагают два варианта на выбор — регистрацию без гостей или перенос торжества на более поздний срок.