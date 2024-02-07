Крымские таможенники забрали у американца Bentley в пользу государства В Крыму задержанный Bentley Turbo R из США передали в пользу государства

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Bentley Turbo R

Крымские таможенники через суд передали в собственность государства иномарку Bentley Turbo R, которая была задержана из-за нарушения правил ввоза на территорию стран ЕАЭС, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. Дорогое авто остановили в 2015 году, его владелец — гражданин США — написал доверенность на жителя Крыма и покинул РФ.

Крымские таможенники передали в доход государства автомобиль Bentley Turbo R, задержанный за нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС. Сумма задолженности по подлежащим уплате таможенным платежам и пеням составила 4,6 млн рублей, — отмечается в сообщении ведомства.

Речь идет о машине 1990 года выпуска, задержанной на пункте пропуска «Джанкой» в Крыму. Владельцу авто требовалось либо оставить в стране, официально зарегистрировав его, либо вывезти. Но вместо этого гражданин США покинул Россию, а транспорт оставил доверенному лицу.

Ранее сообщалось, что москвич попытался пройти таможню с наркотиками в кармане. Подозреваемого 37-летнего мужчину задержали в аэропорту Домодедово в Москве, возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.