Крымские полицейские задержали мнимого борца с коронавирусом

Сотрудники ДПС в Алуште задержали автомобиль мифического «Отдела по борьбе с коронавирусом». В отношении мнимого борца с COVID-19 было составлено три административных протокола.
В ходе проверки выяснилось, что у 23-летнего водителя автомобиля отсутствует полис ОСАГО. Кроме того, было установлено, что тонировка стёкол не соответствует техническому регламенту.
Надпись «Отдел по борьбе с коронавирусом» и тонировку водитель удалил в присутствии сотрудников полиции,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве мошенники начали рассылать жителям требования об оплате штрафов за нарушения режима самоизоляции и распространять ложные цифровые пропуска.
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