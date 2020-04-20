Крымские полицейские задержали мнимого борца с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dd9efe8c-82f2-11ea-8174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ДПС в Алуште задержали автомобиль мифического «Отдела по борьбе с коронавирусом». В отношении мнимого борца с COVID-19 было составлено три административных протокола.

В ходе проверки выяснилось, что у 23-летнего водителя автомобиля отсутствует полис ОСАГО. Кроме того, было установлено, что тонировка стёкол не соответствует техническому регламенту.

Надпись «Отдел по борьбе с коронавирусом» и тонировку водитель удалил в присутствии сотрудников полиции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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