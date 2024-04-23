Крымские чиновники забыли выключить микрофон и выдали правду о работе Чиновники в Крыму забыли выключить микрофон и похвалили друг друга

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Владимир Константинов

Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал запись откровенного разговора чиновников во время заседания в Государственном совете Крыма. Как отмечается, глава Госсовета Владимир Константинов и его заместитель Ефим Фикс, уходя на перерыв, забыли выключить микрофон и стали обсуждать рабочие моменты.

После объявления о перерыве на экране появляется заставка. Затем слышно, как Константинов обращается к Фиксу со словами: «Слушай, возникло ощущение, что мы работаем». Тот отвечает ему: «Да, ничего себе! Пашем!» На фоне женский голос подхватывает: «Ну, в принципе, неплохо!»

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники рассказали, что несколько губернаторов российских регионов в ближайший месяц могут покинуть свои посты. Однако отставки не будут иметь массовый характер, не исключен переход глав регионов на федеральный уровень и назначение губернаторами бывших федеральных чиновников.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в однополой ориентации (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он опубликовал фото, на котором чиновник позирует в разное время с активистами, связанными с ЛГБТ.

В ответ на это Живайкин записал ролик, в котором продемонстрировал парламентарию свой кулак и большой палец. Он подчеркнул, что как публичная личность всегда открыт для общения.