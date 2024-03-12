Крымчанка рассказала, как изменились школы после воссоединения региона с РФ Директор школы в Крыме сообщила о росте рождаемости после присоединения к России

Директор школы в Симферополе Гульнара Муртазаева в беседе с NEWS.ru призналась, что после присоединения Крыма к России в регионе выросла рождаемость и появились новые льготы. По ее словам, многие жители воспользовались помощью от государства и начали совершенствоваться. Сейчас каждая вторая семья — многодетная, обучение всех детей бесплатно, рассказала женщина по случаю 10-летия воссоединения Крыма с Россией.

У нас каждая вторая семья имеет трех или четырех детей, что составляет 970 детей. Это означает большие расходы для города, поскольку все бесплатно <...> Такой рост рождаемости начался недавно. По-моему, все это связано с тем, что после присоединения к России появились льготы, пособия и выплаты, чего не было при Украине. В этом случае многие люди воспользовались этими возможностями и начали совершенствоваться и развиваться, — рассказала Муртазаева.

В школе также появилось питание халяль, добавила она. Такие обеды выходят дороже по себестоимости, однако власти идут навстречу. Директор призналась, что по вопросу меню она советовалась с Татарстаном.

Во избежание, каких-то неправильных пониманий и неуважений к этому требованию, к которому просят родители, сделали все, что мы просили. Но основная пища в нашей столовой со знаком халяль, — добавила она.

Ранее сообщалось, что в России планируют расширить список льгот и пособий для граждан. Так, в него войдут родственники погибших Героев России и Советского союза.