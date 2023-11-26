Крымчанка покусала полицейского, который не пускал ее к сыну Мать задержанного за кражу мужчины оштрафовали за укус полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Евпатории напала на сотрудника правоохранительных органов, потому что он не хотел пускать ее к задержанному сыну, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Женщина сначала кричала на полицейских, а потом покусала одного из силовиков.

Молодого человека задержали по подозрению в краже и доставили в участок. Туда же явилась мать подозреваемого, она бегала по отделению и ругалась с правоохранителями, требовала, чтобы ее пустили поприсутствовать на опросе. Крымчанке удалось увидеть сына, он сообщил маме, что с ним всё хорошо.

Силовики повели женщину на улицу, и она укусила одного из них за кисть руки. Ей назначили штраф за нападение на стража порядка в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в центре Москвы задержали звезду сериала «Беспринципные» актрису Кристину Бабушкину и ее мужа Андрея Гацунаева. У пары нашли пакетик с белым порошком. Во время задержания Гацунаев пытался его проглотить и укусил за палец полицейского. Супругов отправили на медицинское освидетельствование, изъятое вещество передали на экспертизу. Разбирательство дошло до суда, в итоге супруг актрисы полностью признал вину и получил штраф в 200 тысяч рублей.

До этого в столице полицейские задержали распивающих алкоголь у станции метро «Домодедовская» мужчин. Один из злоумышленников в машине укусил стража порядка за руку. Позже выяснилось, что преступник имеет ВИЧ-положительный статус.