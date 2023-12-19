Крымчанка отобрала нож у напавших зеков и спаслась от ограбления Двоих экс-заключенных задержали в Крыму после попытки ограбить женщину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое ранее судимых мужчин попытались ограбить жительницу Крыма, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, экс-заключенные проследили за женщиной до дома, напали на нее с ножом, но пострадавшей удалось отобрать оружие, которым ей угрожали, и спастись от ограбления.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе, молодые люди зашли в магазин за продуктами, однако продавец отказалась их обслуживать. Мужчины разозлились и решили отомстить женщине. Они дождались окончания смены и проследили за потерпевшей до дома.

Сын крымчанки открыл дверь злоумышленникам, они вломились внутрь и потребовали деньги, угрожая ножом. Пострадавшая начала кричать на преступников, после чего схватилась за лезвие. Мужчины растерялись и сбежали, на улице их поймали сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что один из задержанных ранее уже отбывал наказание за убийство, но был отпущен под надзор за хорошее поведение. Оба мужчины получили по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее житель Москвы ограбил комиссионный магазин, чтобы вернуть ноутбук девушки и компьютер матери. 30-летний злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлены обвинения по статье 162 УК РФ «Разбой». Отмечается, что в случае признания вины мужчине грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.