Крымчанка лишилась половины квартиры, пока принимала душ У крымчанки сгорело полквартиры из-за запущенного на улице фейерверка

В Феодосии местная жительница лишилась половины квартиры, пока принимала душ, пишет Mash. На балконе и в одной из комнат вспыхнул пожар из-за запущенного на улице фейерверка.

Как стало известно каналу, женщина ушла в ванную комнату и оставила балкон открытым. Предположительно, в это время на улице с пиротехникой играли дети. Пламя от фейерверка попало в комнату через лоджию. Когда потерпевшая вышла из душа, она обнаружила, что все жилье в дыму.

Хозяйка квартиры вызвала МЧС, специалисты ликвидировали возгорание. Балкон и одна из комнат полностью сгорели, в остальных пострадали окна и двери. Также на место происшествия прибыли правоохранители, они забрали несколько образцов для проведения экспертизы.

В январе в столичном ресторане Frank by Basta в Камергерском переулке от праздничного фонтана загорелся потолок. Сотрудники заведения зажгли фонтаны в честь дня рождения одного из посетителей. Огонь от фейерверка перекинулся на новогоднее украшение на потолке ресторана.

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