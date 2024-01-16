Крымчанин вымогал у нотариуса деньги для помощи ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму сотрудники полиции и Росгвардии задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег у женщины нотариуса, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, злоумышленник намеревался направить эти средства на финансирование украинской армии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В ходе проведенного у него дома обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли телефоны, денежные средства в рублях и иностранной валюте, документы и иные предметы, которые могут быть доказательствами по делу. Мужчина заключен под стражу.