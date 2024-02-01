Крымчанин воспользовался неполадками и обманул маркетплейс на 16 млн рублей

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Житель Крыма обманул один из маркетплейсов на 16 млн рублей, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике. Из-за технических неполадок ему удалось заказать товары без фактической оплаты. Обман вскрылся, когда один из сотрудников маркетплейса обратил внимание на личный кабинет клиента.

По месту жительства гражданина проведен обыск, в результате которого большая часть краденого была изъята, — отметили в ведомстве.

Житель Симферополя оформлял заказы через личный кабинет, при этом на его банковском счете не было денег. Товары он забирал из 19 разных пунктов выдачи в нескольких городах Крыма. Мужчина заполучил около 100 единиц дорогостоящей цифровой техники. Злоумышленника заключили под стражу.

В Ростове-на-Дону ранее задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в похищении золотого украшения стоимостью 700 тысяч рублей из пункта выдачи товаров маркетплейса. В полиции уточнили, что покупательница, подменившая товары в пункте выдачи, помещена в СИЗО.

Компания «Ситилинк» до этого обратилась в полицию из-за инцидента со смартфонами iPhone. Неизвестные злоумышленники подменили коробки с устройствами пакетами с сахаром и солью. Предполагается, что коробки со смартфонами были вскрыты в пунктах выдачи заказов.