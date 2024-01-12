Крымчанин решил проучить соседа и сжег его машину «Mash на волне»: крымчанин сжег машину соседа за несправедливые обвинения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Бахчисарайского района Крыма сжег автомобиль соседа, который обвинял его в продаже неисправной машины их общему знакомому, пишет Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, полицейские задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело по факту случившегося, мужчина находится дома под подпиской о невыезде.

Как пишет канал, все началось с того, что в декабре 2023 года крымчанин продал свое авто, предупредив нового владельца о необходимости ремонта из-за ряда неисправностей. Сделка состоялось, у мужчины, который приобрел машину, претензий к продавцу не было. Однако общий знакомый сторон выразил недовольство и заявил, что за продажу испорченного авто нельзя было брать деньги.

Между молодыми людьми возник конфликт. Как отмечает канал, обиженный на соседа за несправедливые обвинения россиянин заметил его Chery Tiggo, когда ночью проходил мимо его дома, он взял бутылку с моторным маслом, долил туда бензина, облил капот машины и поджег ее. По данным канала, пострадали моторный отсек, блок фары, лобовое стекло и сам капот. Отмечается, что пожар заметили соседи, которые не дали автомобилю догореть.

Ранее жительницу Южно-Сахалинска заподозрили в совершении двух преступлений, связанных с поджогом подъезда. По версии следствия, у женщины не задалось свидание, после чего она собрала вещи жильцов на лестничной площадке, подожгла их и скрылась с места преступления.