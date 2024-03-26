Крымчанин продал американцу противогазы и получил тюремный срок Житель Крыма получил 3,5 года колонии за продажу американцу противогазов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Крыма получил 3,5 года колонии после того, как продал через онлайн-магазин четыре противогаза с фильтрами гражданину США из Северной Каролины, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По данным канала, мужчина ранее продавал шапки-ушанки, а противогазы — впервые, поэтому он отправил по старой декларации товар, который подпадает под маркировку военного снаряжения.

Как уточняет канал, продажа осуществлялась через один из онлайн-маркетплейсов, целевой аудиторией которого являются в основном иностранцы. Площадка продает сувенирную продукцию на военную тематику, поясняют авторы канала. В разговоре с силовиками продавец пояснил, что товары, как он считал, неисправны и не имеют стратегической ценности, однако такие аргументы прокуратура сочла неубедительными.

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