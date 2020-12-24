Крымчанин отправлял за рубеж военные противогазы

https://static.news.ru/photo/23d4ea5c-45e8-11eb-87d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Контрабанда военных противогазов и специальных шлемов из Симферополя была пресечена таможенниками. Об этом сообщила Южная оперативная таможня.

Житель Симферополя осуществил отправку в международных почтовых отправлениях продукции военного назначения в США, Финляндию, Францию и Данию, а именно десять общевойсковых фильтрующих противогазов ПМК-3 (с комплектующими частями) и два специальных шлема 1-го класса защиты 6Б47, — цитирует сообщение РИА Новости.

Таможенники добавили, что разрешительных документов на вывоз у мужчины не было. При этом в накладных противогазы и шлемы значилась как товар гражданского назначения. Заведено уголовное дело за попытку провезти через границу вооружение.

Противогаз ПМК-3 является фильтрующим средством индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия отравляющих веществ, бактериальных средств, радиоактивных веществ, радиоактивной пыли, сильнодействующих ядовитых веществ, светового излучения ядерного взрыва. Специальный шлем 1-го класса защиты 6Б47 является элементом средства индивидуальной защиты боевой экипировки военнослужащих и предназначен для оснащения воинских частей и подразделений Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, береговых войск ВМФ. Оба они состоят на снабжении в Вооружённых силах Российской Федерации.

Как писал NEWS.ru, в Челябинской области задержан мужчина, получивший на почте посылку из США с конфетами и ампулами для электронных сигарет. В них содержались наркотические средства.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, в посылке были найдены несколько десятков конфет разного цвета, табачная продукция и семь ампул с жидкостью для электронных сигарет. При этом товар был упакован в плёнку с надписью «Каннабис».