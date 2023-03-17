Крымчанин нанес удар по соседскому сараю найденной в лесу ракетой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Крыму 46-летний местный житель случайно запустил найденный в лесу боеприпас от РСЗРО «Град» и тот попал в соседский сарай, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате происшествия никто не пострадал.

По слова крымчанина, три ракеты от «Града» он нашел во время прогулки по лесу в Джанкое. Мужчина забрал их с собой, чтобы разобрать, извлечь все части из цветных металлов и заработать на их сдаче.

Во время демонтажных работ одна из ракет внезапно пришла в действие. Она пролетела 70 метров и попала в расположенный на соседнем участке сарай. Взрыва не последовало, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

На место инцидента были вызваны саперы, жителей соседних домов пришлось эвакуировать. С мужчиной, нашедшим ракеты, работают силовики.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае местный фермер нашел в стоге сена два самодельных взрывных устройства. Мужчина едва не пострадал, когда одно из них сдетонировало. Второе было обезврежено сотрудниками правоохранительных органов.