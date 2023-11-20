Крымчанин хотел спасти парк от взрыва и получил условный срок «Mash на волне»: крымчанина осудили за ложное сообщение о готовящемся теракте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крымчанина приговорили к условному сроку за сообщение о том, что сквер, в котором он отдыхал, собираются взорвать, пишет «Mash на волне». По данным Telegram-канала, осужденный со своей спутницей насторожились, потому что другие два посетителя парка плохо говорили по-русски.

По информации канала, инцидент произошел в симферопольском сквере 50-летия СССР, к крымчанам подошли два человека и попросили сигарету, спутница осужденного начала волноваться, так как молодые люди плохо говорили на русском языке. Они не смогли ответить на вопросы о том, кто они и откуда приехали на полуостров.

Как сообщает «Mash на волне», встревоженная женщина позвонила в полицию и описала ситуацию, но отдыхающий с ней местный житель решил сразу звонить в службы экстренного реагирования. Канал отмечает, осужденный заявил, что в парке готовится теракт, прибывшие на место специалисты не нашли на территории взрывных устройств, позже суд приговорил крымчанина к трем годам лишения свободы условно.

Ранее сотрудники правоохранительных органов оцепляли территорию в районе Академии Генштаба Минобороны РФ на юге Москвы из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве. Кинологи осматривали припаркованные автомобили, однако опасных предметов обнаружено не было.