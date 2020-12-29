Крымчанам пообещали воду без ограничений в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/0ab2ea36-4a86-11eb-b495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подача воды для нужд населения в Симферополе и Ялте 31 декабря и 1 января будет осуществляться без ограничений. Такое обещание дал глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, в Евпатории должны включить горячую воду 31 декабря.

В остальные дни водоснабжение будет осуществляться по ранее утверждённому графику: дважды в день — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00, передаёт MK.RU.

До 2014 года до 85% потребностей полуострова в воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России она прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды существенно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крымского полуострова введён поэтапный режим ограничения водоснабжения.

Ранее стало известно, что правительство России направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент Владимир Путин. Предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.

До этого в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что страна возобновит поставку воды в Крым, если он будет деоккупирован и возвращён, писал NEWS.ru.