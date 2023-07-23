Крымчан заставили извиняться на камеру за съемки последствий атак дронов Активист Талипов опубликовал видео извинений крымчан за съемку последствий атак ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активист Александр Талипов опубликовал в своем Telegram-канале два видеоролика, на которых двое жителей Крыма извиняются за видеосъемку последствий атак ВСУ и движения техники. Один из записанных на видео мужчин пообещал впредь не снимать подобные материалы.

Пусть теперь станут примером для всех, снимать и выкладывать ЧП нельзя, а операторы пока посидят в КПЗ подумают над своим поведением, — написал Талипов в посте под видео.

Советник главы Крыма Олег Крючков 22 июля призвал доносить МВД и ФСБ на публикующих видео с атаками на инфраструктурные объекты. По его словам, в Сети снова начали появляться кадры с атакованных объектов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о попытке украинских дронов атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Он добавил, что на месте находятся сотрудники МЧС, работают все профильные службы.

20 июля Аксенов заявил, что беспилотник ВСУ атаковал один из населенных пунктов региона — поселок Раздольное. В результате удара погибла девочка-подросток. Она ушла из дома без разрешения родителей, чтобы встретить рассвет с подругой. Девочка получила ранения, когда проходила мимо здания магазина, по которому был нанесен удар.