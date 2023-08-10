Крымчан предупредили на случай взрывов Крючков предупредил крымчан о звуках взрывов из-за утилизации боеприпасов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В ряде населенных пунктов Крыма с 12:00 до 15:00 будет происходить утилизация боеприпасов, сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, звуки взрыва будут слышны в городе Старый Крым, в поселках Кировское, Октябрьское и населенных пунктах Ленинского района.

В населенных пунктах Ленинского района, а также в поселках городского типа Кировское, Октябрьское и городе Старый Крым с 12:00 до 15:00 будет происходить утилизация боеприпасов, — написал Крючков.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Крючков сообщал, что громкие звуки, которые слышали жители Старого Крыма 9 августа, были вызваны утилизацией боеприпасов на полигоне. Более детальную информацию он не огласил. До этого советник главы Крыма также сообщил о звуках взрывов в Джанкое и поселке Октябрьское. Произошедшее он связал с утилизацией боеприпасов в селе Вольном. Ситуация находится под контролем специальных служб, добавил Крючков.

Несколькими днями ранее громкие звуки также слышали жители Керчи. По словам Крючкова, произошедшее не имеет отношения к Крымскому мосту. Движение транспорта по объекту при этом было остановлено. Крючков уточнил, что оно возобновится после снятия сигнала тревоги.