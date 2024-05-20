Крым выставит Украине счет за ущерб от обстрелов Константинов: Крым запросит у Киева компенсацию после подсчета ущерба от атак

Фото: МО Украины

Власти Крыма начнут оценку ущерба, нанесенного полуострову в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. По его словам, от Киева намерены получить компенсацию за их атаки на регион.

Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от нее не осталось в итоге, к оплате, — отметил Константинов.

Как уточнил глава парламента, у представителей полуострова найдутся аргументы, чтобы заставить Украину выплатить выставленную сумму. При этом систематические атаки ВСУ лишь укрепляют намерение придерживаться стратегии по взысканию, констатировал политик.

Ранее российское оборонное ведомство предупреждало, что украинские военные совершили попытку атаки на объекты РФ, находящиеся на территории Республики Крым, в ночь на 18 мая. Противник задействовал один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Благодаря работе дежурных средств противовоздушной обороны угроза была полностью нейтрализована. О пострадавших информации не было.