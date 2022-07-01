Между Крымом и Херсоном начали ходить автобусы

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Первый автобус из Крыма отправился в Херсон после восьмилетнего перерыва. Автобусное сообщение восстановлено также с городами Запорожской области — Бердянском и Мелитополем, сообщает РИА Новости.

Это знаковое мероприятие. Впервые за восемь лет у нас отправляется первый автобус в Херсон. Билеты все раскуплены, — цитирует агентство врио Минтранса Крыма Николая Лукашенко.

Автобусы из Симферополя в Херсон, Бердянск и Мелитополь будут курсировать в экспресс-режиме ежедневно. Безопасность перевозок обеспечат силы Росгвардии. Стоимость проезда составит от 1300 до 1800 рублей. Билеты можно будет приобрести за 30 дней до рейса.

Ранее сообщалось также о планах по восстановлению с 1 июля железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем. Однако 30 июня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что запуск поездов переносится на более поздний срок. По его словам, это связано с незавершённостью работ по обеспечению безопасности пассажиров.