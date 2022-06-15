Крым планирует принять не менее 6,5 млн туристов

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Крым в этом сезоне планирует принять не менее 6,5 млн туристов, несмотря на «просадку» авиасообщения из-за его временного прекращения. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По итогам 2021 года туристический поток в Крыму достиг рекордных 9,5 млн туристов.

Пока прогнозируется на уровне 6,5 миллиона. Это очень много. Это практически до 70–80% от общего объема. Это хорошие доходы в семью, в бюджет. Всё будет нормально, — заявил на ПМЭФ Константинов.

Спикер крымского парламента сообщил, что по этому поводу состоялась встреча с руководителями здравниц полуострова.

Я им сказал, что сегодня решается история. Может быть, мы сегодня немного меньше заработаем, чем в прошлом году в курортной сфере, но мы решаем судьбу нашей страны, нашей цивилизации на поколения вперёд, — пояснил Константинов.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской, а также Запорожской областями Украины, освобождёнными российскими военными, будет восстановлено до 1 июля. Он отметил, что расписание будет опубликовано уже до 20 июня.