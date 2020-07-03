Крым оказался во власти аномальной жары

https://static.news.ru/photo/9e60db84-bdf1-11ea-aca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Аномально жаркая погода с дневными температурами до плюс 38 градусов по Цельсию (здесь и далее) установилась 4 июля 2020 года на Крымском полуострове. Зной не оставит в покое жителей до 8 июля, сообщают местные синоптики. С 5 по 8 июля в регионе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Местные власти объявили на 4-8 июля штормовое предупреждение, передаёт официальный сайт крымского гидрометцентра. Вода в Чёрном море 4 июля прогрелась: в Феодосии до 25 градусов, в Алуште до 24, в Ялте — 26, в районе Карадага — 24, в Севастополе — 26°, в Евпатории — 26, Черноморском — 22, в Керченском проливе — 28. В Азовском море также тёплое — 27.

В Симферополе с 5-7 июля ожидается жара — 33-37 градусов, без осадков, облачность — переменчивая. Ветер обещают восточный и северо-восточный — 7-12 м/с. Ночью воздух «остынет» до 19-23 градусов.

В Севастополе с 5-7 июля прогнозируется днём 31-33 градуса, ночью — 21-23. Малая или переменчивая облачность, без осадков, ветер с порывами 5-10 м/с днём — западный, в тёмное время суток — восточный.

В Керчи 5 июля — небольшая облачность. Осадки не ожидаются. Ветер северный и северо-западный — 3-8 м/с. Ночью воздух остынет до 22-24 градусов, днём прогреется до 34-36 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые шесть месяцев текущего года в России стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в стране. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, большой вклад в рекорд внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали экстремально тёплые значения. Он напомнил, что средняя температура января в РФ превышала норму на 10–11 градусов.