Крым назвали регионом РФ с самыми большими проблемами с водой

https://static.news.ru/photo/df4a4540-e678-11ea-8a80-fa163e074e61_660.jpg Ялта, Россия Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что Крым является регионом страны с самыми большими по объёму потерями воды при доставке к потребителю. По его словам, именно с этим связана нехватка воды на полуострове.

В целом таких тревожных данных, как по Крыму, больше нет нигде — водопотери на пути к потребителю доходят до 80%. Средний уровень такого показателя в российских регионах составляет 20–30%, — цитирует Кириллова РИА Новости.

Чиновник считает такие потери недопустимыми в «вододефицитном» регионе. По его мнению, главным должен быть вопрос не поиска воды, а бережного к ней отношения и рационального использования.

Кириллов добавил, что даже на полуострове объём добываемой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утверждённых запасов. Прежде потребности Крыма в пресной воде на 85% обеспечивала Украина, которая поставляла её через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина может возобновить подачу воды в Крым для населения, но не для военных и предприятий. Об этом заявил глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кравчук. По его словам, так как в Крыму проживают украинцы, в случае возникновения гуманитарной катастрофы Киев готов вновь дать людям воду.