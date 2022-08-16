Крым частично остановил ж/д сообщение внутри региона после взрыва Аксенов: Крым частично остановит движение поездов, следующих с материка

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Крым частично останавливает железнодорожное сообщение внутри региона, сообщил губернатор Сергей Аксенов в своем Telegram-канале Железная дорога повреждена из-за взрыва, произошедшего утром на складе боеприпасов недалеко от сельского поселения Майское в Джанкойском районе.

После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции, — сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что из сел Азовское и Майское Джанкойского района эвакуировали около двух тысяч человек. Люди обеспечены всем необходимым, их жизни и здоровью ничего не угрожает, подчеркнул Аксенов. Он добавил, что их временно разместят в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда, подчеркнул глава Крыма.

Утром в Майском загорелась трансформаторная подстанция. Местные жители услышали громкий хлопок. На место инцидента выехал губернатор региона. Впоследствии в Минобороны сообщили, что возгорание произошло на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате инцидента пострадали два человека.