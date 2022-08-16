Крым частично останавливает железнодорожное сообщение внутри региона, сообщил губернатор Сергей Аксенов в своем Telegram-канале Железная дорога повреждена из-за взрыва, произошедшего утром на складе боеприпасов недалеко от сельского поселения Майское в Джанкойском районе.
После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции, — сказал Аксенов.
Ранее сообщалось, что из сел Азовское и Майское Джанкойского района эвакуировали около двух тысяч человек. Люди обеспечены всем необходимым, их жизни и здоровью ничего не угрожает, подчеркнул Аксенов. Он добавил, что их временно разместят в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда, подчеркнул глава Крыма.
Утром в Майском загорелась трансформаторная подстанция. Местные жители услышали громкий хлопок. На место инцидента выехал губернатор региона. Впоследствии в Минобороны сообщили, что возгорание произошло на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате инцидента пострадали два человека.