Крупным пожаром на заводе в Кузбассе заинтересовалась прокуратура Прокуратура выясняет причины крупного пожара на агрохимзаводе в Кемерово

Фото: t.me/mchs_official

В Кемеровской области сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту пожара на складах агрохимического завода на улице Шатурской в Кемерово, произошедшего в ночь с 17 на 18 февраля, передает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, а площадь пожара составила 1500 кв. м.

По данному факту прокуратурой области незамедлительно организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также подчеркивается, что на контроле прокуратуры находится точное установление деталей и причин, повлекших за собой пожар. По данным МЧС, несмотря на масштабы пожара, ситуация обошлась без пострадавших — сотрудники предприятия смогли самостоятельно покинуть опасную территорию еще до прибытия экстренных служб. В ликвидации возгорания задействованы 80 специалистов и 17 единиц спецтехники.

Ранее в Сети появились кадры с места пожара на складах завода в Кузбассе. Тушение осложнялось тем фактом, что в помещениях находились легковоспламеняющиеся жидкости. После возгорания находившиеся в помещении люди сумели самостоятельно выбраться из горящего здания.