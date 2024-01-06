Крупный склад с картоном загорелся в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Серково в Подмосковье вспыхнул склад с картоном, огонь распространился по площади 1260 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. По данным ведомства, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 40 специалистов и 14 единиц техники.

В деревне Серково горит склад с картоном на 1260 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет. Всего в тушении задействовано 40 специалистов и 14 единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее в московском районе Бибирево произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе, загорелось помещение на 18-м этаже. В результате пожара погиб 51-летний мужчина, он скончался в машине скорой помощи. О причинах возгорания не сообщалось.

До этого загорелась квартира жилого дома на Чертановской улице на юге Москвы. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

В конце декабря в Химках загорелся склад мясоперерабатывающего комбината. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на 200 квадратных метров. Восемь человек смогли эвакуироваться самостоятельно. К тушению пожара привлекли 68 человек личного состава и 25 единиц специальной техники. Информация о пострадавших не поступала.