Крупный схрон боеприпасов нашли в московском лесу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о находке, сделанной жителем района Коньково. Мужчина нашел большой подозрительный рюкзак в лесополосе около жилых домов на улице Академика Капицы. Оказалось, что это схрон боеприпасов.

Внутри были семь противопехотных гранат, 200 патронов калибра 5,45 и один выстрел РПГ-7. Полиция оцепила место находки. Ждут саперов, — говорится в публикации канала.

В ноябре минувшего года сотрудники полиции Аксайского района Ростовской области изъяли у местного жителя американский гранатомет М72А5, который был спрятан под кроватью. Данный гранатомет применялся армией США во время войны во Вьетнаме и Ираке, а также был замечен у украинских солдат в зоне проведения специальной военной операции.

Крупный схрон с боеприпасами был обнаружен в марте 2024 года жителем Аксая в Ростовской области. В кладовой цокольного этажа пятиэтажного дома мужчина нашел три гранаты и запалы к ним, сигнальные и осветительные ракеты, дымовые шашки, детонаторы, а также несколько сотен патронов и взрывпакеты.

Ранее Следком России опубликовал видео после задержания подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково. Правоохранители обнаружили схрон оружия. Изъяты автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотиками.