Крупный пожар в ангаре в Санкт-Петербурге локализован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пожарные локализовали крупный пожар, его площадь составила две тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. Инцидент произошел в Невском районе города.

В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

По данным МЧС, горит ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой. Для тушения огня были привлечены 55 специалистов и 14 единиц специальной техники.

Ранее более 360 человек эвакуировали из горящей гостиницы на улице Симоновский Вал в центре Москвы. Пожар произошел в ночь на 7 января, в результате происшествия никто не пострадал.

Также в ночь на Рождество в Хабаровске произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и ребенок 2015 года рождения. ЧП произошло на улице Наречной. Причиной возгорания называется ненадлежащая работа водонагревательного прибора.

До этого в московском районе Бибирево произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе, загорелось помещение на 18-м этаже. В результате пожара погиб 51-летний мужчина, он скончался в машине скорой помощи. О причинах возгорания не сообщалось.