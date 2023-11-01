Крупный пожар унес жизни двух человек на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожар охватил частный дом на улице Центральной в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области. В ведомстве уточнили, что в огне погибли два человека.

Пожарного извещателя не было — в огне погибли два человека, — уточнили в МЧС.

Первый пожарный расчет прибыл через десять минут после поступления сообщения. К моменту прибытия огнеборцев пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров. К утру возгорание ликвидировали силами 15 сотрудников и пяти единиц техники.

Ранее крупный пожар охватил четырехэтажную гостиницу Kamarooms в Набережных Челнах на площади четыре тысячи квадратных метров. Местные жители опубликовали кадры с места событий. На видео попало здание, охваченное огнем от крыши до фундамента. Клубы черного дыма вырываются из окон. На месте работали 77 спасателей и 25 единиц техники. Пострадавших нет — когда пожар начался, постояльцы босиком по снегу выбежали из горящего здания. Возгоранию присвоили четвертый ранг сложности.

Ранее в Якутске на улице Ленина загорелся многоэтажный дом. Был объявлен повышенный ранг пожара. По уточненным данным, возгорание произошло в административном здании. В результате два человека пострадали.