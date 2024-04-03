Крупный пожар разгорелся на российском полимерном заводе МЧС: пожар произошел в здании полимерного завода в Азове

Фото: МЧС РФ

Пожар произошел в здании полимерного завода в городе Азове Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. По данным ведомства, загорелись деревянные поддоны, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Один из очевидцев рассказал NEWS.ru, что перед тем как появился густой черный дым, раздался звук, похожий на гром.

Я живу недалеко, в низине. Когда начался пожар, повалил густой черный дым. Сначала подумали, что покрышки горят. Перед тем как появился дым, раздался звук, похожий на гром. Сейчас пожар уже потушили. Дождь не дал пламени разгореться, — заявил очевидец.

По информации МЧС, в тушении пожара участвуют 15 огнеборцев и четыре единицы техники. В настоящее время спасатели ликвидировали открытое горение. Оперативные службы продолжают работать на месте ЧП.

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