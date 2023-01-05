Крупный пожар произошел в котельной в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в котельной на Пулковском шоссе произошел крупный пожар, сообщает Telegram-канал «78.Новости». Источник канала уточнил, что огнем охвачено помещение площадью 50 на 20 метров.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как над котельной поднимается большое густое облако серого дыма. Пожару присвоен номер 1-БИС — тушением пламени в таком случае занимаются четыре расчета. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

Информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, на момент возгорания в котельной находились люди.

Петербургское управление МЧС информацию о пожаре на Пулковском шоссе пока не комментировало.

Ранее в селе Куреж под Красноярском произошел пожар на территории фермы. Горел коровник площадью около тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли 44 теленка. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Стерлибашевском районе Башкирии. Возгорание началось 4 января в деревне Ибракаево. Площадь пожара составила 92 кв. метра. В борьбе с огнем были задействованы 28 человек и 12 единиц техники.