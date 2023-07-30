Крупный пожар произошел в частном доме в Химках МЧС: пожар площадью 150 квадратных метров произошел в подмосковных Химках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в частном жилом доме в подмосковных Химках, сообщает «360» со ссылкой на информацию МЧС. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. На месте происшествия работают бригады спасателей.

По имеющимся данным, огонь возник в двухэтажном частном жилом доме в квартале Вашутино. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

В свою очередь Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что пожар локализован на площади 30 квадратных метров.

Ранее стало известно, что на летней веранде ресторана «I like wine» на улице Покровка вспыхнул пожар. По предварительным данным, воспламенилась горелка, которая работает от газового баллона. На место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно потушили огонь. Никто не пострадал.

До этого на севере Москвы произошел пожар в бизнес-центре «Ямская-Сити». Загорание наблюдалось на втором этаже, прибывшие на место спасатели провели эвакуацию людей из четырехэтажного здания. Несколько человек пострадали.