Крупный пожар произошел на складе в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел на складе, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу. Площадь распространения огня составляет шесть тысяч квадратных метров.

В здании склада размером 100 на 240 метров и высотой 12 метров происходит горение на площади 6000 квадратных метров. <...> Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, — говорится в сообщении ведомства.

В тушении огня участвуют 110 человек, 24 единицы специальной техники и пожарный поезд. Также на место происшествия направлена передвижная лаборатория для замеров воздуха.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Саратове.