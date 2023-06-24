Крупный пожар произошел на нефтебазе в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что крупный пожар начался на нефтебазе в Воронеже. Информации о причинах возгорания не поступало. Местные власти не комментировали информацию.

Национальный антитеррористический комитет до этого сообщил, что в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и области введен режим контртеррористической операции. Режим КТО также введен в Воронежской области.

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В Москве, Подмосковье, Воронежской, Ростовской, Липецкой и Калининградской областях были отменены массовые мероприятия.

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