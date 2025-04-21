Крупный пожар охватил завод в Нижегородской области МЧС: крупный пожар охватил промышленное предприятие в Балахне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар охватил предприятие целлюлозно-бумажного производства в Балахне в Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального МЧС в своем Telegram-канале. По информации ведомства, площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвуют 12 спасателей, также задействовано три единицы техники.

Отходы целлюлозно-бумажного производства загорелись на открытой площадке производственного предприятия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул в доме в подмосковном Красногорске. Отмечается, что горела квартира в многоэтажке ЖК «Изумрудные холмы». Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 20 квадратных метров. Из здания вышли 35 человек, при этом один пострадал.

До этого в Москве в премиальном яхт-клубе Royal Yacht Club загорелась плавучая баня. Ее стоимость достигает 14,5 млн рублей. Всех посетителей эвакуировали. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил всю крышу.

В тот же день в Астрахани пятеро детей в возрасте от 4 до 11 лет погибли в результате пожара в частном доме. При этом матери несовершеннолетних в этот момент дома не было.